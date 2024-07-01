路透：美國司法部擬對波音提刑事訴訟

知情人士表示，美國司法部將對波音公司（Boeing）提出刑事訴訟。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名知情人士週日（6月30日）表示，美國司法部將對波音公司（Boeing）提出刑事訴訟，因波音在2018、2019年2起致命空難後，違反了協議，將要求這家飛機製造商認罪或接受訴訟。

《路透》報導，知情人士透露，司法部計劃正式向波音提出認罪協議，其珠包括罰款和設立獨立監察員，在未來3年內審查公司的安全和法令遵循行為。司法部官員計劃要求波音在週末之前對這項提議做出回應，沒有談判空間。

請繼續往下閱讀...

知情人士表示，如果波音拒絕認罪，檢方則計劃向該公司提出訴訟。針對報導，波音和美國司法部拒絕置評。

波音的737 MAX客機在2018、2019年發生兩起空難，造成346人死亡，波音在2021年達成和解，讓公司免於因為致命的墜機事故而受到起訴，但美國司法部發現波音公司違反了2021年的協議，因此考慮提出刑事訴訟。

對波音提出刑事訴訟的決定，加深了這家飛機大廠持續不斷的危機，將使波音面臨額外的財務影響和更嚴格的政府監管。若是波音認罪也可能影響公司與政府簽訂合約的能力，例如與美國軍方的合作，這些合約佔波音收入的很大一部份。

司法部官員在週日稍早告知空難受害者家屬透露了他們的決定，知情人士表示，這項提案將要求波音承認，在致命空難事件中欺騙了美國聯邦航空總署（FAA）。在司法部推動波音認罪之前，今年1月波音客機出現飛行事故，暴露了這家飛機製造商持續存在的安全和品質問題。

據報導，波音公司必須在7月7日結束的3年期限內，遵守緩起訴協議的條款，但美國司法部在5月發現波音違反協議，導致公司面臨起訴。知情人士補充，提議中的協議還包括4.872億美元（約新台幣158.4億元）的罰款，波音預計只需要支付其中的一半，另一半則來自於先前的和解協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法