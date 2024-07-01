節稅有方！318戶年所得逾200萬 免繳綜所稅

財政部初步統計，2022年有318戶所得超過200萬元，不用繳綜所稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布2022年度綜所稅申報資料，2022年度綜所稅申報戶中，有318戶綜合所得超過200萬元，但扣除免稅額及扣除額後，所得淨額為零，因此不用繳納綜所稅，其中更有14戶綜合所得超過500萬元，且有4戶所得在1000萬元以上，都不用繳稅。

根據統計，2022年綜所稅申報戶共662.96萬戶，其中292.78萬戶適用零稅率、占44.16%，若扣除2013戶股利所得分開計稅，則有292.58萬戶免繳稅、占44.13%。

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其中，有31戶所得總額超過200萬元卻不用繳稅，包括年所得200萬至300萬元有263戶、300萬至400萬元有34戶、400萬至500萬元7戶、500萬至700百萬元有2戶、700萬至1000萬元有8戶、1000萬至2000萬元2戶、2000萬元以上也有2戶。

2021年綜合所得逾200萬元免繳稅戶數為239戶，2022年增至318戶。對此，財政部官員表示，研判與當年度綜所稅免稅額、扣除額及課稅級距調高有關，若申報戶所得總額未明顯增加，可能改適用零稅率。

財政部官員說明，這些高所得者大多利用「捐贈」、「醫藥費」等列舉扣除額，因為捐贈政府機關可以百分之百抵稅，且沒有金額上限，醫藥費也沒有扣抵上限，導致所得淨額為零，所以免繳稅。官員強調，每年都有留意相關情形並定期查核，也持續檢討高所得不用繳稅的問題，以避免租稅不公。

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