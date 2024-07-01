慘業！經濟疲軟重創大宗商品 中國原油加工業利潤暴跌178％

中國原油加工業利潤暴跌。圖為中石化在山東青島的一座煉油廠。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家統計局數據顯示，今年前5月，原油加工、煤炭開採與鋼鐵製造是業績最慘淡的工業產業，其利潤不是劇烈下滑就是虧損，其中原油加工業利潤年減178%，煤炭開採銳減32%，而整體工業利潤上升3.4%。

彭博報導，大宗商品製造商是中國業績最黯淡的工業企業，而立基於舊經濟的國有企業在經濟低迷中首當其衝。

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報導說，在消費下降以及大幅依賴原物料驅動的成長放緩之際，原油加工、煤炭開採與鋼鐵製造等領域，皆面臨產能遠高於需求的局面，其他不利因素還包括長期的工廠通縮以及北京致力降低碳排放。

中國數十年的石油加工榮景可能陷入停滯，今年甚至出現逆轉，排除2022年疫情衝擊，這將是2004年以來首次出現該現象。與此同時，中國政府為避免近幾年癱瘓經濟的電力短缺重演，確保煤炭供給過剩，這使得煤炭生產商成為價格暴跌的受害者。

鋼鐵廠則苦於抵銷房市危機的衝擊，傳統上房地產市場是鋼鐵最大的消費來源，瑞銀集團近期報告說，儘管5月鋼鐵產量上升，但「需求仍然疲軟，粗鋼出口升高、庫存增加、鋼鐵利潤承壓」。

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