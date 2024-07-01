與中建交招來致命危機 宏國蝦農崩潰要求政府掏113億紓困

宏國蝦農要求政府掏上百億元紓困。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯與台斷交，轉與中國建交後，台灣對該國白蝦購買量大幅下滑，今年前5月宏國白蝦對台出口量腰斬，而中國因經濟低迷、自身難保，對宏國白蝦報價直接砍到僅台灣的5成，宏國蝦農拒賣。部分蝦農在不堪虧損下，只能關門收攤，近日傳出宏國南方中小型水產養殖協會（Apemasur），要求政府提供3.5億美元資金（約台幣113.7億），給予蝦農紓困。

自從現任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）領導的政府，在2023 年 3 月底宣布與台灣斷交後，原本以為中國會出手採購宏國白蝦，結果迄今雙方尚未談妥FTA（自由貿易協定），重創當地白蝦養殖業。

請繼續往下閱讀...

根據宏都拉斯水產養殖協會（Andah）2024年5月市場報告顯示，今年前5月白蝦出口量2647萬3782磅，比去年同期3267萬7892 磅，減少620萬4110 磅，減幅約19%。

宏媒認為，宏國白蝦出口下滑主要因素是對台出口銳減，今年前5月，宏國白蝦對台出口量從去年的942萬7272磅降至416萬6872磅，大幅減少526萬400磅，減幅高達55.8%。

至於中國市場動向，宏國業內人士此前爆料，北京對宏國白蝦報價每公斤砍至4美元，這是成本價，開價比台灣低太多，當地蝦農因價格低廉，坦言進入中國市場可能性不高。即使宏國組團在今年5月31日至6月2日前往中國福州參加漁博會，到底賣了多少蝦以及中國買家開價多少，至今成謎。

在遲遲等不到中國大量進口之下，宏國蝦產業面臨危機。《El Heraldo》曾披露，當地至少6成養殖場停運，連帶著相關加工產業也紛紛倒閉，數萬人可能因此失去工作，整個養蝦業似乎已達到崩潰邊緣。

根據《La Tribuna》最新報導，宏國南方中小型水產養殖協會（Apemasur），要求政府提供3.5億美元資金，給予蝦農紓困，以促進蝦產業，同時透過出口創造就業機會和外匯。

南方中小型水產養殖協會主席克魯茲（Wilmer Cruz）指出，整個蝦產業需要 3.5 億美元才能恢復邊境潟湖的生產水平，我們希望每公頃產量達到 2000 磅。克魯茲感謝國家農業開發銀行（BANADESA）提供融資協助，預期每個小型蝦農可獲得40萬倫皮拉（約台幣52.8萬）融資額度。

克魯茲強調，「在我們註冊的234家生產商中，只有50家有資格獲得40萬倫皮拉的貸款，其餘的都處於危機當中，我們需要PCM（類似紓困計畫）重新復甦蝦產業」。

消息人士則認為，這只是權宜之計，因為無法解決所有的問題，這項計畫僅有助養殖面積大約4公頃的蝦農，但對擁有20至30公頃的生產者來說並沒有幫助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法