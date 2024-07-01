拒絕北京統戰 福建平潭「台灣小鎮」台商跑光

英國《金融時報》報導，位於福建平潭的「台灣小鎮」 只剩下幾家店還在營業，很少人留下來。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了拉攏台灣青年，促進兩岸融合發展，中國在2015年在福建平潭設立了「台灣小鎮」，以補貼和退稅等優惠措施，吸引台灣青年去當地創業，甚至取得戶籍。但英國《金融時報》報導，「台灣小鎮」 只剩下幾家店還在營業，儘管許多人剛開始投資了，但很少人留下來，除了少數遊客會去打卡拍照，當地呈現空蕩蕩景象。

在「台灣小鎮」販賣台中特色小吃，為少數仍在營業的商店陳姓負責人表示，過去幾年，因為台獨和武肺疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）等因素，他們（台灣人）都不來了」。

請繼續往下閱讀...

「台灣小鎮」是福建當局希望吸引台灣人投資的眾多方式之一，亦是北京當局欲將此區打造成兩岸融合發展「示範區」的宏偉計畫一環。但北京當局的努力可能化為泡影，因為絕大多數台灣民眾拒絕與中國統一，而且政治與經濟疑慮使兩岸投資降至數十年低點。

去年，台商對福建的投資下降80%至2.2億美元（71.4億台幣）；台商對整個中國的投資則下降40%，降至略高於30億美元。兩者均創下22年來最低水準。貿易也受到影響，福建從台灣進口則下跌10.2%，出口則下降15.6%，跌幅高於福建其他主要貿易夥伴。

與此同時，許多台商表示，隨著生產成本上升、貿易緊張和地緣政治風險，迫使他們轉往替代中心，他們對自己在中國的投資更加懷疑。

英國諾丁罕大學台灣研究計畫主任李駿怡表示，無論中國多想推銷經濟區，台商的接受度似乎不高。李駿怡說，台商擔憂增加勞動力成本、與當地企業的競爭，以及美中貿易戰的影響，「所以，儘管胡蘿蔔就在那裡，他們就是不想咬」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法