除權息旺季7月起跑！2900億現金股息活水挹注台股

台股上市櫃公司陸續發放現金股息，為台股注入資金活水。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股7月除權息旺季起跑!統計顯示，台股上市櫃公司陸續發放總計超過2900億元現金股息，為台股注入資金活水；展望下半年行情，多數投信業者認為，科技股將是布局重點。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，台股上半年加權指數漲幅高達28.45%，而生成式AI題材驅動台股今年在權值股的帶動之下，強彈超過28%，若單看電子指數上半年漲幅更是高達38.8%，高出大盤10個百分點，接下來除權息旺季起跑，現金股息近3000億元，預料AI主軸將持續貫穿下半年台股投資。

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她認為，目前大盤來到相對高檔，且進入市場等待獲利面的空窗期，出現漲勢暫歇回檔的機率上升，不過看好明年AI應用面持續發酵，特別是AI PC、AI手機滲透率有望自明年加速成長，加上ETF等資金活水持續進場，指數拉回都是加碼台股的好時機。

野村投信投資策略部副總張繼文也指出，研調公司預估，截至2030年為止，AI產業的市場規模預估可較2020年成長24倍，達到1.5兆美元以上，目前以輝達（Nvidia）為首的AI相關企業財報與股價表現均相當出色，但這僅是在起步階段而已，AI長多趨不變，未來仍有相當大的空間可以期待。

元大投顧則說，本波指數在創下歷史新高23406點後，由於漲幅過大呈現回檔修正，所幸大盤至今並未破壞多頭架構，始終維持高檔強勢整理，值得留意的是5日均量開始下滑，意味著現階段追價意願並不強，若是量能無法持續放大，指數整理期恐拉長。

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