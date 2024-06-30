降息延後衝擊國際金價，法人看下檔有撐、長多格局不變。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕美FOMC會議透露今年降息可能僅剩一碼後，國際金價一度跌破每盎司2300美元大關，不過，受到地緣政治風險頻傳，金價再度回到2300美元以上，法人認為，國際金價短線受衝擊，但長多格局不變。

法人分析，一旦美國經濟數據不如預期，將提振投資人對於今年降息二碼的信心，金價呈上漲反應，反之經濟數據優於預期，則將打擊投資人信心，金價下跌，不過，降息為遲早之事，且地緣政治風險頻傳，黎巴嫩邊境紛爭再起，也提供金價下檔支撐。

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針對降息時點，法人認為，近來美國通膨數據黏滯、就業強韌且經濟表現持穩，聯準會最新點陣圖顯示官員預期今年只會降息一碼，然而明後年的降息幅度將會擴大，顯示整個降息循環的空間並未縮小、只是時間延後而已。

雖然降息延後難免衝擊短線投資信心，不過，法人表示，聯準會官員並不認為降息循環的幅度會受到影響，因此仍有利於黃金長多格局。但提醒投資人，隨著通膨數據反覆，市場訊息變化莫測，降息啟動時點莫衷一是，可能造成金價短線震盪加大，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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