晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

降息延後衝擊國際金價 法人看下檔有撐、長多格局不變

2024/06/30 16:56

降息延後衝擊國際金價，法人看下檔有撐、長多格局不變。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕美FOMC會議透露今年降息可能僅剩一碼後，國際金價一度跌破每盎司2300美元大關，不過，受到地緣政治風險頻傳，金價再度回到2300美元以上，法人認為，國際金價短線受衝擊，但長多格局不變。

法人分析，一旦美國經濟數據不如預期，將提振投資人對於今年降息二碼的信心，金價呈上漲反應，反之經濟數據優於預期，則將打擊投資人信心，金價下跌，不過，降息為遲早之事，且地緣政治風險頻傳，黎巴嫩邊境紛爭再起，也提供金價下檔支撐。

針對降息時點，法人認為，近來美國通膨數據黏滯、就業強韌且經濟表現持穩，聯準會最新點陣圖顯示官員預期今年只會降息一碼，然而明後年的降息幅度將會擴大，顯示整個降息循環的空間並未縮小、只是時間延後而已。

雖然降息延後難免衝擊短線投資信心，不過，法人表示，聯準會官員並不認為降息循環的幅度會受到影響，因此仍有利於黃金長多格局。但提醒投資人，隨著通膨數據反覆，市場訊息變化莫測，降息啟動時點莫衷一是，可能造成金價短線震盪加大，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財