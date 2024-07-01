政治風險加劇「泰」慘了！外資上半年賣超泰股1041億

外資撤離，泰國股市近期表現欠佳。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於政治不確定性，導致外資持續撤離，泰國股市在6月最後一個交易日收黑，跌8.5點，以1300.96點作收，第二季跌掉5%，連第6季下跌，外資在今年上半年賣超泰股高達 1170.3 億泰銖（約台幣1041億）。

綜合《彭博》及泰國《民族報》報導，泰國InnovestX 證券公司在一份報告中寫道，由於政治風險加劇，使得脆弱的泰國股市震盪更加激烈。這家券商認為，在政治不確定性的長期利空，泰國股市的表現將在東南亞市場吊車尾。

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以泰國SET指數觀察，今年第2季跌幅超過5%，且是連6季下跌，這是從1987年彭博開始統計以來，季線連續下跌最長的一段時間。2024上半年，SET指數的半年線也下修8%左右。

統計顯示，光是6月，外資就賣超泰股348.7億泰銖，今年上半年外資賣超總額高達 1170.3 億泰銖。

Asia Plus Securities 分析師指出，外資已連續27天賣超泰股，上次出現這種狀況是在1994年的時候，當時泰股崩盤並引發亞洲金融危機。不過，Asia Plus Securities 對今年下半年泰國股市持正面看法，認為泰國經濟復甦、SET新交易規則以及新基金將納入市場，有助提振市場正面情緒。

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