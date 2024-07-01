3年進口量暴增6倍！美高爾夫球車商要求對中國加徵100％關稅

美國高爾夫球車商指控，中國高爾夫球車在美傾銷，尋求政府對其加徵100%關稅。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國產高爾夫球車在過去3年輸出到美國的數量暴增6倍，使美國當地高爾夫球車生產商擔憂影響國內產業競爭，要求政府對中國製造的高爾夫球車或其它低速、小型電動車徵收100%的關稅。

彭博報導，總部位於喬治亞州的兩家高爾夫球車生產商Club Car LLC和Textron Specialized Vehicles擔憂，中國高爾夫球車進口量快速增長，恐導致國內行業業績持續惡化，Club Car總裁馬克·瓦格納（Mark Wagner）表示，中國（高爾夫球車）的進口量迅速增長，同時利用中國政府補貼來提升價格優勢，增加在美國的市占率，因此我們必須採取行動」。

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報導指出，美國進口的中國高爾夫球車和其它休閒車近3年暴增6倍，部分原因是它們與普通尺寸電動汽車不同，可以更低的關稅報關，而美國公司的律師也表示，中國高爾夫球車通常以較低的關稅稅率入境後，然後在美國進行改裝，藉此避免更高的關稅。

根據文件顯示，中國高爾夫球車在2023年被歸為「特殊指定車輛」，其進口總額為9.16億美元（約台幣297.8億），高於2020年的1.48億美元（約台幣48.1億元），對此，華盛頓威利律師事務所指出，中國高爾夫球車車商「大幅且系統性低價銷售」車輛，已嚴重影響美國車行的產量、產能利用率、出貨量及就業，且相關行業的業績在2024年也急劇下降。

因此，律師事務所表示，已向美國商務部和美國國際貿易委員會提起相關訴訟，指控中國高爾夫球車傾銷，尋求對其進行反傾銷和反補貼稅調查及處置，根據威利國際貿易業務合夥人羅伯特·德弗朗西斯科（Robert DeFrancesco）表示，這項貿易案審理過程將耗時大約一年。

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