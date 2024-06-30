五窮六絕！中國6月PMI 49.5％ 連2月跌落榮枯線

中國經濟復甦不穩定，製造業持續萎縮對今年經濟成長目標構成威脅。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受有效需求不足等因素衝擊，中國6月製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，連續兩個月跌落50%的榮枯線。外媒認為，中國經濟復甦不穩定，製造業持續萎縮對今年5%的經濟成長目標構成威脅。

中國國家統計局6月30日公佈最新數據顯示，6月PMI為49.5%，與上月持平，連續兩個月低於榮枯線；當月非製造業商務活動指數下降0.6個百分點至50.5%。受非製造業景氣度下行影響，6月綜合PMI產出指數下降0.5個百分點至50.5%，創今年以來新低，表明中國經濟復甦不穩定。

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若以分項指數觀察，製造業生產擴張速度持續放緩，需求收縮。6月生產指數為50.6%，在擴張區間下行0.2個百分點；當月新訂單指數回落0.1個百分點至49.5%，新出口訂單指數持平於48.3%，均繼續位於收縮區間，企業反映有效需求不足是當前面臨的主要困難。

需求欠佳導致企業採購意願進一步放緩，6月採購量指數回落1.2個百分點至48.1%，連續兩個月低於榮枯線；此外，供需放緩導致製造業就業未見好轉，6月從業人員指數為48.1%。

彭博認為，今年中國經濟表現參差不齊，製造業時而成為亮點，消費則因長期房地產危機拖累，製造業持續萎縮對今年5%的經濟成長目標構成威脅。

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