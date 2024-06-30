零售業的台積電！全台最大商城「D-ONE第一大天地」今動土

全台最大的國際級百貨購物中心「D-ONE第一大天地」今天動土。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕位於高鐵台中站前的全台最大國際級百貨購物中心「D-ONE第一大天地」今天動土，投資額高達260億，未來將搭配國際五星酒店及國際金融大樓，還更有多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施。負責開發的第一大國際開發董事長原島榮一表示，力拼2026年底完工，未來將創造1萬8千人的就業機會，年營業額達350億，打造成零售業的台積電。

「D-ONE第一大天地」今天動土，現場冠蓋雲集，除第一大國際開發公司董事長原島榮一、營運長戴蔭本、台中市長盧秀燕、交通部鐵道局長楊正君、立法院副院長江啟臣、立委顏寬恒、黃健豪、陳冠廷等人都出席，今天現場並舉辦音樂野餐市集，還邀請韓國歌手、滅火器樂團等人開唱，聚集上萬民眾。

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原島榮一致詞時表示，第一大天地是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案，也是全台中以大眾運輸為主體，整體規劃設計的大型商業開發案，將是全台最大的國際級百貨購物中心，並搭配國際五星酒店及國際金融大樓，還有多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，加上千變萬化的室內空間設計，將成為台中的門戶、台灣的新地標及世界的櫥窗，也將成為零售業的台積電。

交通部鐵道局長楊正君表示，高鐵開發時，在每個站區前都留下土地，等的就是這1天。他說，高鐵台中站是全國旅客最2多的高鐵站，每天有7萬2千人次進出，加上共構的台鐵、捷運，1年有3千萬人流在此進出，並強調日本鐵道經濟非常成功，可以作為台灣的借鏡，高鐵台中站未來一定是西部走廊的核心發展點。

第一大國際開發營運長戴蔭本表示，未來商場中央區設有高達3層樓約20米高，面積千坪的景觀中庭，打造高人氣高人流的社交及活動場域。與站體連通的連橋中其中一段與三樓戶外街區連通的懸臂大橋，更是力邀日本知名建築大師偎研吾設計打造，寬14米長60米的景觀大橋將是年輕時髦潮流的聚集地。

戴蔭本指出，未來3樓及以上設有戶外街區模式的商店街，匯集年輕客層所喜好的服飾用品及吃喝玩樂，是年輕人逛街打卡購物的最佳體驗和選擇。另外設有4000坪的展示場，集會議、展覽、音樂演唱會及各項活動於一廳，每年至少可吸引千萬展演人次，其中一年四大展如國際書展、電腦展、動漫展、旅展，預計至少可吸引200萬人次的客流。

「D-ONE第一大天地」今天動土，現場邀請韓國歌手演唱，吸引上萬民眾到場。（記者陳建志攝）

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