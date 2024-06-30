殺瘋了！中國又一日系車砍價 最高折22萬

中國廣汽本田也跟進降價潮。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車企不斷祭出降價活動搶市占，中國一汽豐田上週將主力車型 Corolla 大降價後，廣汽本田也跟進降價，將旗下19.78萬人民幣（約台幣88.5萬）起的車款「Accord」最高直降5萬人民幣（約台幣22.3萬）。

中媒《證券時報》報導，廣汽本田官方微博近日推出「628狂歡購車節」，將車款「Accord」大幅降價，活動時間僅要價14.78萬人民幣（約台幣66.1萬）起，而降價的主要原因是為挽救斷崖式下滑的銷售量。根據公開數據，廣汽本田5月銷量為3萬1931輛，較去年同期暴減41.31%，今年前5月的銷量為 17萬3580輛，較去年同期下滑24.3%。

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另外，由於中國車企近來掀起一波減價潮，同行間競爭加劇，加上自身銷售量不如預期，以及產能過剩的挑戰，廣汽本田近期也進行裁員，據了解，本次裁員人數1700人，占總員工數14%。

廣汽本田為資遣的員工提供「N（工作年資）+額外2個月薪資+1.8個月的額外獎金」，大多知情人士表示，這一補償方案已超過業界平均水準，甚至超過特斯拉的「N+3」補償方案，因此讓不少想退休的老員工「爭搶」裁員名額，主動報名。

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