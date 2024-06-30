黃仁勳旋風帶動社頭織襪業 「輝達LOGO襪」成為珍稀之物

這雙NVIDIA襪子，成為業者的「鎮店之寶」。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台旋風襲捲全台，至今餘波盪漾！社頭鄉「樂活襪之鄉博物館」有一雙印有「輝達」LOGO的襪子，成為現今客人詢問度最高的產品，店員每天都會接到「購買」電話，但這雙襪子是「非賣品」，原來它是5年前英業達公司特別訂製，很可能是買來送給輝達，用以凸顯「MIT」意象。

樂活襪之鄉博物館經理江姵槿說，這雙「輝達襪」因為黃仁勳旋風，一時成為「鎮店之寶」，很多人都想買，但這是非賣品。5年前英業達公司訂製1000雙帶有「NVIDIA」LOGO的機能襪，她們出貨之後，留幾雙放在櫥櫃，之前都無人聞問，直到上個月拜「黃仁勳旋風」，這雙襪子成為「吸睛焦點」，客人爭想拍照，透過臉書轉傳，大家都想買，但因為版權並非她們所有，不得販售。

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她說，英業達是台灣公司，與美國的輝達公司是合作伙伴，當初英業達前來訂製時，她們對兩間公司的關係還不太清楚，一度以為英業達就是輝達，且中國稱輝達為「英偉達」。直到上個月黃仁勳來台，知道黃仁勳的合作伙伴都來自台灣，英業達也是合作伙伴之一，她們才猜想當初英業達訂製襪子專門送輝達，「用這招來抓住黃仁勳的心」。

江姵槿表示，社頭是織襪的故鄉，一雙襪子的成型從製紗、設計、打樣、織襪、車縫、定型、包裝，形成一個產業鍵，「大家要團結在一起」才能面對國際的競爭，織襪業根留台灣，其處境跟電子業有點類似，用MIT的襪子送給輝達，黃仁勳若了解社頭織襪業打拚的過程，收到這項禮物一定很感動。

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