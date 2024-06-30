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「巴拿馬文件」新判決 28人洗錢罪獲判無罪

2024/06/30 11:15

涉入國際逃稅醜聞「巴拿馬文件」的莫薩克馮賽卡法律事務所已解散，圖為事務所創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）。（美聯社資料照）

〔中央社〕巴拿馬一間法院今天宣布28名被控洗錢罪者無罪，這些人與國際逃稅醜聞「巴拿馬文件」（Panama Papers）風暴核心、現已解散的莫薩克馮賽卡法律事務所有關。

昨天獲無罪釋放者包括莫薩克馮賽卡法律事務所（Mossack-Fonseca firm）創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）和馮賽卡（Ramon Fonseca Mora），後者已於5月在巴拿馬一家醫院去世。

4月在巴拿馬首都巴拿馬市舉行的審判中，檢方求處兩人12年徒刑，這是洗錢罪的最高刑罰。

但法庭聲明指出，法官馬奎內斯（Baloisa Marquinez）發現從該律師事務所伺服器取得的證據並未按照正當程序收集，讓人質疑其「真實性和完整性」，隨後宣布兩人和其他26人無罪。

法庭聲明指出，法官還裁定「其餘證據不足以確定被告的刑事責任」。

2016年莫薩克馮賽卡法律事務所洩漏的文件，揭露世上有多少富人將資產藏匿在境外公司，引發全球數十起調查。

被牽涉在內的包括英國前首相卡麥隆（David Cameron）、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）、足球明星梅西（Lionel Messi）、時任阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）和西班牙電影導演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）等。

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