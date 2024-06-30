拜登辯論砸鍋 馬斯克：民主黨為換掉拜登作準備

美國總統拜登（Joe Biden，圖右）本月27日與共和黨籍前總統川普（Donald Trump，圖左）的美國總統大選首場電視辯論會，被普遍認為表現不佳，換人呼聲四起（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）本月27日與共和黨籍前總統川普（Donald Trump）的美國總統大選首場電視辯論會，被普遍認為表現不佳，換人呼聲四起。對此，科技富商馬斯克（Elon Musk）認為27日舉行的總統辯論會是為換掉拜登的民主黨候選人身份作準備。

綜合媒體報導，馬斯克近日在社交平台X就拜登在辯論會上表現發文表示看法，稱拜登只是會說話的木偶，並認為美國大選辯論會是民主黨為換掉拜登的民主黨候選人身份的一個設定。

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根據晨間諮詢公司（Morning Consult）進行的民調顯示，27日總統大選首場電視辯論會後，60%的選民認為拜登總統「當然（definitely）」或「也許（probably）應該被取代，由其他人出任民主黨總統候選人」。

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