美元指數上半年漲幅達4.5%，法人看下半年持續強勢。（擷取自鉅亨網）（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕美元走勢強勁，統計美元指數今年以來漲幅超過4.5%，非美貨幣紛紛低頭，其中日圓貶勢最為明顯，跌幅達14%；法人分析，展望後市，美元指數在經濟表現及貨幣政策支撐下，下半年持續走強，有機會挑戰今年以來新高。

S&P Global PMI於6月21日公佈各國PMI（製造業採購經理人指數）初值，美國的製造業、服務業及綜合PMI分別為51.7、55.1及54.6，在服務業表現強勁，並創26個月新高的帶動下，使綜合PMI同步登高一呼，而製造業PMI也來到３個月新高，美國的經濟仍舊是由服務業引領的循環，在這樣的環境下，往往對於美元指數有利多走強空間。

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美國商務部6月27日公佈第一季GDP（國內生產毛額）、季增率為1.4%，相較於2023年第4季的3.4%有明顯放緩，且為近兩年最小增幅，顯示首季美國經濟稍有疲弱現象，不過，根據亞特蘭大GDPNow的模型，第2季美國GDP預測值為2.7%，雖然微幅較前次結果的3%下滑，但顯示美國經濟並未出現放緩，表現仍舊相當強勢，且優於非美國家。

美國相關經濟數據表現良好，在聯準會降息時程能見度仍不高的情況下，美元指數成分貨幣國家，除日本以外皆紛紛降息，此舉也使得美元指數下半年也將保持強勢格局，也有機會再創新高。

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