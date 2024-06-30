6月台股漲幅全球第2 投顧：未來回檔深度及風險有限

展望今年7月台股，投顧機構預估，行情區間為2萬2千點至2萬4千點。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股多頭士氣如虹，根據最新統計，今年6月單月台股漲幅達8.77%，僅次委內瑞拉（11.86%）拿下全球股市第2名；展望後市，國內投顧機構認為，AI產業趨勢與應用前景看好，資本市場可能正往大行情發展，至於台股若出現漲多拉回，「實屬自然」，但回檔的深度與風險可能有限。

統計顯示，6月以來，各國股市上漲幅度前8強，由高至低包括：委內瑞拉11.86%、台灣加權8.77%、印度6.86%、費城半導體6.81%、韓國6.13%、NASDAQ 5.91%、匈牙利5.28%及丹麥4.28%。

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投顧分析師指出，台股6月馬不停蹄往前衝，回顧過去，大盤才站穩2萬1000點關卡，緊接著，月底又衝上2萬3000點，一個月漲幅接近2000點，月K線是比之前更長的紅K。

永豐投顧出具報告指出，台股成交量方面，縱使行情快速前進，甚至在2萬3000點之上出現回檔，單日成交量最高也在6000億左右，以今年以來的市場溫度，這樣的成交量顯示，量能都在可控範圍。

一般小額投資人雖然殺進殺出，卻未出現大額投資人的明顯動作，這意味大額投資人對行情仍有期待，「目前仍是靜觀行情發展」。

「現在股市洋溢樂觀氣氛，對於經濟數據大多偏向有利解讀，是好消息」永豐投顧指出，台股在6月份大幅走高之後，下旬出現了明顯回檔，讓2萬3000點一閃而過，不過，市場多頭情緒仍高，有鑑於4月份台股的「回檔」是「虛晃一招」，因此，許多投資人正等著逢低進場，未來回檔的深度與風險可能有限。

永豐投顧表示，7月上旬各公司將公布月營收，而研究單位將據此搶先預估半年報，預計股價在7月中旬就會有明顯調整。

就已知的營收資料來看，今年第二季台股應該有基本面支撐。從數字比較可知，第一季台股上市櫃公司累計營收年增率是5.4%，而4、5月這兩個月累計營收的年增率大幅跳增到16.4%，因此，從營收的成長率看，由於企業營運漸入佳境，7月股價調整的幅度有限。

在投資策略方面，永豐投顧建議「逢低布局」，「行情樂觀不進場、出現波動才出手」；因此，7月份行情區間為2萬2千點至2萬4千點。

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