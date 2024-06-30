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平均所得461萬！全台最富里 新竹市關新里蟬聯雙冠王

2024/06/30 10:30

根據2022年度綜所稅申報資料，新竹市東區關新里連續5年蟬聯全台最富里。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣最富有地方在哪裡？根據財政部公布2022年度綜所稅申報資料，「竹科新貴」聚集的新竹市東區關新里，以綜合所得平均數461.1萬元、中位數354.3萬元，連續5年蟬聯最富有及最均富「雙冠王」；新竹市北區大同里則以388.7萬元排第2、首度擠進前5名。而全國最富有及最均富村里前5名，除了台北市士林區永福里平均數342.5萬元排名最富有第4名，其餘由新竹縣市包辦。

根據財政資訊中心初步統計，2022年綜所稅申報戶共662.96萬戶，總所得及各縣市平均所得均較上年明顯增加；其中，受惠於「竹科效應」，總所得平均數以新竹市174.5萬元居冠，已連續5年蟬聯冠軍寶座，而新竹縣以159.3萬元居第2、連續2年超車台北市，而台北市則以147.1萬元排名第3。相較之下，台東縣平均83.4萬元、南投縣84.2萬元、屏東縣85.3萬元較低。

若按村里排名，以綜合所得平均數來看，前5名依序是新竹市東區關新里461.1萬元、新竹市北區大同里388.7萬元、新竹縣竹北市中興里347.5萬元、台北市士林區永福里342.5萬元、新竹縣竹北市東平里336萬元。值得注意的是，全台最富里前5名平均所得均較上年大幅成長，但北市士林區永福里由第2退居至第4，新竹縣竹北市鹿場里則跌出前5名。

另，以中位數來看，「最均富」前5名依序是新竹市東區關新里354.3萬元、新竹市東區龍山里249.1萬元、新竹縣竹北市東平里240.6萬元、新竹市東區埔頂里214萬元、新竹縣竹北市鹿場里202.7萬元。不過，平均所得排名前5的新竹市北區大同里及台北市永福里，中位數僅72.6萬及73.8萬元，所得差距大，應是部分富豪拉高平均數。

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