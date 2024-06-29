金融人事異動＞台新金下週調整子公司隊形 銀行、壽險高層換人

據透露，台新金下週將調整子公司銀行業及壽險業的高層人事，強化未來戰力及經營佈局（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕近來因為「新新併」（台新與新光金控）議題受到矚目的台新金控，下週一（7/1）將調整子公司經營團隊之高層，預計主要有5項人事異動，包括：台新金總經理林維俊將升任、兼任台新人壽董事長等。而台新金表示，由於臨時董事會尚未召開，無法回應相關人事傳言，一切都以公司發布的重大訊息為準。

台新金控下週一將舉行臨時董事會，主要議案就是討論通過人事異動，將更強化旗下子公司的整體團隊陣容，外界認為，這項調整除了是強化 是替未來「新新併」進行暖身。

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首先，在台新銀行方面，據瞭解，共有3項高層人事異動，第一是台新銀現任總經理尚瑞強升任副董事長；第二是尚瑞強遺缺的銀行總經理一職，將由現任法金執行長林淑真升任，她也是台新銀「首位女性總座」；第三是台新銀現任個金副執行長包國儀升任。

其次，在台新人壽方面，共有2項高層人士異動，據指出，由於5月30日董事會通過總經理邢益華請辭，而由原董事長蔡康兼任總經理，目前規劃蔡康先改任董事，至於兼任總經理部分，將等接替人選找到後再交棒。

而台新金總經理林維俊目前兼任台新人壽副總董長，未來將進一步升任、兼任台新人壽董事長，也顯示台新金董事長吳東亮對於林維俊能力的重視。

業界相關人士認為，這次傳出台新金的子公司高層異動訊息，因為並無從外挖角人事，而且主要高層人都還在台新，比較像是隊伍或隊形調整，以強化公司團隊戰力，另外也有「世代傳承」的意味。

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