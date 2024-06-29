電子五哥6月3家收黑 外資青睞廣達、英業達

台北國際電腦展（Computex）6月落幕之後，國際大廠的AI投資熱潮受到強化。（資料照）（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台北國際電腦展（Computex）6月落幕之後，國際大廠的AI投資熱潮受到強化，台灣電子五哥當中，廣達（2382）、英業達（2356）受惠GB200訂單暢旺，2業者單月皆獲得外資買超逾萬張，緯創（3231）、仁寶（2324）則受到外資強力調節；法人認為，未來代工廠的獲利成長幅度，將與AI伺服器業務的耕耘情況有正向關係。

廣達6月股價收在312元，單月上漲13.86%，月線連2紅，6月受到外資買超7萬0530張，投信賣超3296張，自營商賣超545張，三大法人合計買超6萬6689張；營運團隊看好AI將成為主要成長動能，下半年隨著GB200出貨，營收預計將顯著增加，此外，由於消費市場逐漸復甦，預計筆電、通用型伺服器的出貨量將穩定增長。

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英業達6月股價收在55.8元，單月上漲4.29%，月線連3紅，6月受到外資買超1萬5738張，投信賣超7825張，自營商賣超1506張，三大法人合計買超6407張；英業達目前在全球的伺服器市場約20%，AI伺服器的市佔表現即將超越通用型伺服器，目前正積極切入北美雲端服務供應商（CSP）的組裝與測試業務。

緯創6月股價收在106元，單月下跌5.35%，月線連3黑，6月受到外資賣超6萬8945張，投信賣超3萬1911張，自營商買超2448張，三大法人合計賣超10萬3304張；緯創目前已透過持有25%水冷散熱廠元鈦股份，強化旗下機架式伺服器解決方案，期望擴大集團在AI伺服器市場當中的地位。

和碩6月股價收在104.5元，單月下跌1.41%，月線收黑，6月受到外資買超6585張，投信買超1465張，自營商賣超2434張，三大法人合計買超5616張；營運團隊下週一（7月1日）將攜手石化工業長春集團，針對AI 繁體中文專家模型開源專案進行發表會，協助建構台灣AI 應用生態系。

仁寶6月股價收在34.7元，單月下跌6.34%，月線收黑，6月受到外資賣超3萬4445張，投信賣超7萬5583張，自營商賣超3470張，三大法人合計賣超11萬3768張；營運團隊持續深化伺服器、汽車電子、醫療設備及5G、衛星通訊等非PC市場的布局，未來3年PC營收比重將降至60%。

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