傑富瑞稱「這家公司」是輝達的弟弟！看好發展前景

投資銀行傑富瑞。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在紐交所上市的Fabrinet（NYSE: FN）因為和輝達（Nvidia）的合作關係，被知名投資銀行傑富瑞（Jefferies）稱呼為「輝達的弟弟」，傑富瑞分析師諾特 （George Notter）正對Fabrinet進行評級，給予了「持有」（Hold），目標價設定為230美元。

《Investing》報導，Fabrinet是光學通信系統零部件製造商，有鑑於其和輝達的合作關係，傑富瑞認為，這為Fabrinet奠定了「未來長期增長的道路」，不過Fabrinet目前的股價，已經反映了這一樂觀前景。

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Fabrinet週五（28日）收244.79美元，小跌0.74%。

傑富瑞預估，Fabrinet在2024會計年度的銷售額將年增8%，至28.65億美元，並在2025會計年度實現13%的增長，來到32.49億美元。

另外，Fabrinet和輝達的合作業務，將從2024年的估計9.9億美元，提升到2025年的14億美元。

不過傑富瑞認為，Fabrinet有2大風險，一是輝達可能和更多光通訊設備供應商合作，二是投資人對於人工智慧（AI）的熱情可能會減弱。

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