台積電仍是被低估AI股 外媒解析主因

投資媒體報導，2024年迄今已過了一半，台積電仍是最被低估的人工智慧股票。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧熱潮帶來大量投資者湧入，希望從蓬勃發展的行業中獲利，許多與人工智慧相關的公司股票飆升，其中許多公司的股價接近歷史高點。財經投資媒體Motley Fool報導指出，2024年迄今已過了一半，台積電仍是最被低估的人工智慧股票。

在AI產業熱潮下，最受追捧的公司是輝達、微軟和CrowdStrike等公司，但有一家被低估的科技巨頭值得更多關注，那就是台積電。儘管台積電股價今年上漲65%，令人印象深刻，但仍有許多投資者忽略它長期潛力，主要原因就是，台積電是人工智慧管道的開始（the start of the AI pipeline）。

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報導解釋台積電如何在人工智慧管道中發揮重要性。用於自然語言處理的大規模人工智慧模型，例如OpenAI的 ChatGPT和亞馬遜的Alexa需要大量資料才能發揮作用，如此大量的資料必須在資料中心儲存和處理，而資料中心則依靠高效能人工智慧晶片和圖形處理單元（GPU）才能有效運作，這些高性能AI晶片和GPU大部分來自輝達，這也是輝達成為AI熱潮的最大贏家的原因。

然而，支撐輝達AI晶片背後的力量就是台積電，它生產先進的晶片，像輝達這樣的公司都依賴這些晶片來創建和驅動他們的人工智慧硬體。

台積電佔所有人工智慧晶片製造量的90%左右。在目前的規模下，如果沒有台積電的晶片，人工智慧管道將被嚴重削弱。台積電是全球最大的半導體代工企業，截至2023年底，佔據全球半導體代工市場61%的市占。

台積電的大部分收入來自兩個來源：智慧型手機（佔今年第一季營收的38%）和高功率電腦計算（佔營收的46%）。

台積電在最新的財報電話會議上表示，預計今年人工智慧相關收入將翻倍，在2024年營收中所佔的比例將達到約13至14的百分比。然而，更令人鼓舞的是，預測未來5年人工智慧相關收入將以50%的複合年增長率成長，佔其收入的20%左右。

智慧型手機對台積電來說仍將是巨大的，僅蘋果公司就佔其收入的很大一部分，但人工智慧晶片對於晶片製造商來說可能是二合一效應，台積電佔上風。

儘管台積電從大多數指標來看，該股並不便宜，其本益比接近32，明顯高於過去5年的平均，但台積電的成長潛力證明溢價是合理，這是因為台積電在人工智慧在不斷發展的生態系統中發揮的關鍵作用。

智慧型手機和個人電腦市場的預期反彈也應該會為台積電帶來未來的財務成長。

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