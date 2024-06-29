台股第2季「漲幅王」是印刷廠 花王單季狂飆206.05％

今年以來台股一路驚驚漲，2024年第2季上漲2737.8點，漲幅高達13.4%。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來台股一路驚驚漲，6月大漲1858.03點，漲幅8.7%，累計2024年第2季上漲2737.8點，漲幅高達13.4%，以個股來看，老牌印刷廠花王 （8906） 單季漲幅高達206.05%，成為2024年第2季台股的「飆股冠軍」。

綜合媒體報導，根據法人統計台股上市櫃公司2024年第2季漲幅，花王以206.05%居冠，其次是慧友的198.99%，第3名為德晉的192.95%，再來依序為訊聯基因、泰偉、羅昇、穎漢、京晨科、翔耀、光聖。

請繼續往下閱讀...

在前10大漲幅個股中，機器人概念股就占了3個，分別是慧友、羅昇和穎漢；光聖則受惠於矽光子題材，訊聯基因則是搭上再生醫療商機。

至於奪下第2季漲幅冠軍的花王，主要業務為印刷，儘管從2022年第4季到2024年第1季，已經連虧6季，但從4月下旬開始，股價開始上漲，從19元左右一路狂飆，6月21日更觸及60.9元高價。

而花王在新北市土城工業區內的逾30年廠房，正在進行都更。

根據新北市都市更新處2023年1月的訊息，花王的廠房都更案，原址劃分為2塊基地，將興建2棟13層樓新廠房，1棟規劃為企業自用，另1棟廠房則將配合市場需求，釋出作為當地產業發展使用，新廠房的樓地板面積將達1.44萬坪，預計2025年完工，預計為新北市帶來1500個就業機會，每年創造超過2億元產值。

花王週五（28日）收53.1元，漲幅0.38%。

花王印刷企業廠房都更案，將打造2棟13層樓新廠房，預計2025年完工。（資料照，新北市都市更新處提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法