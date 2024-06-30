前輝達人資傳授「面試前2訣竅」：放輕鬆最重要

無論是電話或是面對面，工作面試都是件令人害怕的事情。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕無論是電話或是面對面，工作面試都是件令人害怕的事情，你想表現的很專業，侃侃而談自己的背景和性格，闡述自己為什麼是該職位的適合人選。曾在輝達（Nvidia）、Google擔任過招聘工作的人資顧問法克雷爾（Stefanie Fackrell）表示，儘管面試使人心煩意亂，但最重要的地方在於「放鬆和自信地進入面試」，一旦陷入不安擔憂的狀況 ，就很可能犯錯，法克雷爾因此給出了2項建議，來幫助面試者保持冷靜。

《CNBC》報導，法克雷爾表示，首先是「喘口氣」，在面試過程中稍作停頓休息，舉例來說，當面試官問你問題時，別一個人滔滔不絕長篇大論，而是要給自己一些時間，來了解面試官想要知道什麼。

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法克雷爾表示，一些求職者被問到問題時，會表現得非常緊張，因此在回答時加快速度，馬上做出回應，並沒有真正回答到問題核心，「這意味著你可能無法向面試官提供他們實際要求的資訊，可能會迫使他們再問一次」。

法克雷爾強調，仔細聽對方所說的話，喘口氣、別著急，甚至可以向面試官重複一次問題，以確保你確實理解問題。

其次，是在面試之前聽點讓你振奮的音樂，法克雷爾說，這種狀況可能發生在你去面試的路上，也可能發生在家中等候面試電話時，像她自己準備的歌曲，是流浪者合唱團（Outkast）的《Bombs Over Baghdad》，關鍵在於要選擇一些「讓你心情愉快」的東西。

法克雷爾說，面試官希望你能成功，這就是會邀請你來面試的原因，「當你進行面試時，我們只是希望你能拿出最好的一面，展露出光芒、表現出自信。」

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