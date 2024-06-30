越媒讚聯發科強大影響力 「越南製造」晶片大推手

聯發科行銷副總裁Finbarr Moynihan 表示，正在與越南半導體領域的多家合作夥伴積極合作，很快將看到「越南製造」晶片服務於國內和國外市場。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南媒體報導，聯發科與越南多家企業合作，預期不久後就會開發出「越南製造」晶片。晶片製造已成為全球科技產業戰場焦點，越南也不例外。聯發科證實其強大的影響力，在越南行動處理器領域佔據近49%的市場。

聯發科行銷副總裁Finbarr Moynihan 25日表示：「我們正與越南半導體領域的多家合作夥伴積極合作，很快地，將看到『越南製造』晶片服務於國內和國外市場」。

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越南投資評論（Vietnam Investment Review）報導指出，聯發科技是一家全球半導體公司，每年產出接近20億台設備。聯發科總部位於台灣新竹，在全球設有25個辦事處，於2013年成為全球四大IC設計公司之一。

聯發科技在為行動裝置、家庭娛樂、連接和物聯網 （IoT） 開發創新系統單晶片解決方案方面處於市場領先地位。其中包括節能行動技術、汽車解決方案以及一系列先進的多媒體產品，例如智慧型手機、平板電腦、數位電視、5G、語音助理設備和穿戴式科技。

在越南，聯發科正積極與FPT、Viettel和VNPT等電信業者合作。這些合作關係始於Wi-Fi 4 時代，一直延續到Wi-Fi 5，現在正在過渡到Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7。同時，聯發科也正加速在越南部署5G網路。

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