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93歲「股神」巴菲特揭曉遺囑！4.4兆身家「這樣安排」

2024/06/30 06:44

高齡93歲的「股神」巴菲特揭曉遺囑。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高齡93歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）揭曉遺囑，巴菲特透露，在他過世後，他幾乎所有的剩餘財富，都將捐給一個新的慈善信託基金，該基金會由他的女兒和2個兒子負責監管。而根據彭博億萬富翁指數，巴菲特目前是全球第10大富豪，身家高達1345億美元（約4.4兆元新台幣）。

《華爾街日報》週五（28日）報導，巴菲特接受採訪時明確表示，在他過世後，就將停止對比爾及梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的捐款。

巴菲特的3個子女蘇西（Susie Buffett）、霍伊（Howie Buffett）和彼得（Peter Buffett）必須一致決定，這些錢將用於哪些慈善目的。

巴菲特透露，自己還沒有對3個子女提出規則，但巴菲特也分享了關於捐款的看法，他認為這些錢應當被用來「幫助那些沒有我們那麼幸運的人」。

巴菲特一直致力於慈善事業，他早在2006年就表示已經做好了捐贈的準備。他承諾在還活著的時候，每年都向蓋茲基金會以及4個與自己家族有關的基金會，總共5個基金會捐贈財富。但還不清楚在巴菲特過世後，他的財富會如何處理。

在《華爾街日報》採訪中，巴菲特指出，他對這5個基金會的捐款，只有在他還活著的時候才會繼續下去。

巴菲特還表示，他已經多次更改遺囑，是在看到自己的孩子們在這些年逐漸成熟後，才做出了目前的計劃。

巴菲特大女兒蘇西71歲，擔任2個基金會的主席，大兒子霍伊69歲，擔任1個基金會的主席，2人都在波克夏（Berkshire Hathaway）的董事會任職。小兒子彼得則是作曲家，也掌管著1個基金會。

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