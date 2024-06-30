約會好難！交友App用戶曝「4大危險信號」一出現直接冷掉

使用交友軟體App，是時下許多人尋求親密關係或伴侶的管道之一。情侶示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕使用交友軟體App，是時下許多人尋求親密關係或伴侶的管道之一，外媒近期就根據Tinder、Hinge等交友軟體的用戶回饋，指出了4種「危險信號」，用戶認為，若對方有這些狀況出現的話，他們就會覺得對方沒有吸引力。

《CNBC》報導，根據Tinder在2024年的報告，有高達53%的男性和68%的女性使用者，希望在Tinder上建立一段關係，但幾乎所有受訪的使用者都認為（91%男性和94%女性），要進行到2人之間的約會（Dating），是很困難的一件事。報導就整理出了4種危險信號，指出這些信號會導致吸引力大幅下降。

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首先是「第一次約會就喝到醉醺醺」，根據Hinge在2022年的數據，有高達4分之3的單身人士不想要在首次約會就喝酒，有55%的受訪者認為，約會沒有喝酒的話，可以幫助他們更好地了解對方。

那麼應該做什麼？Hinge數據顯示，有17%的人更願意見面喝咖啡，還有約11%的人更願意去看表演或博物館，還有14%的人更願意去散散步。

其次是「太沉迷於Instagram」，Hinge用戶表示，那些過於熱衷Instagram或是 Snapchat等社群的人，會顯得只關心自己、自私，有高達74%的受訪者不想和經常使用社群平台的人約會。

再來是「不了解政治或社會議題 」，Tinder數據顯示，對於尋找約會對象的人來說，對政治或社會議題有了解是個巨大優勢，有高達75%的單身人士正在找尋關心或致力於社會議題的伴侶，更有將近一半（47%）的單身人士認為，若約會對象在選舉中不去投票，那將是「分開的關鍵」。

不過，這並不表示你的觀點要和潛在的對象一模一樣，因為只有24%的使用者會想要和觀點完全一致的人約會，有高達46%用戶表示，他們會和政治觀點不同的人約會。

最後是「談論感情創傷」，儘管在Hinge的調查中，有絕大多數（93%）使用者更傾向和展現出情感脆弱真實一面的人約會，但敞開心胸有正確的方式，也有錯誤的方式，報導認為，正確的方式是透過敘事來展示出你的目標和價值觀，也許在幾次約會之後，還可以討論戀愛史，但錯誤的方式，就是太早提出那些深層的創傷，建議實話實說就好，不用過度地分享。

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