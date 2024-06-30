日圓到底有多弱勢？低於70年代固定匯率低點

日圓在2024年5月的實質有效匯率指數（REER）創下歷史新低，僅為68.65。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓跌跌不休，週五（28日）跌破161兌1美元關卡，創38年新低，與此同時，日圓在2024年5月的實質有效匯率指數（REER）更是創下歷史新低，僅為68.65，不僅剩下1995年4月高點193.97的約3分之1，甚至還低於1970年代的「固定匯率」時代。

《每日新聞》報導，國際清算銀行（BIS）每月都會公布REER數據，以2020年數據為基期年100來看，日圓2024年5月的實質有效匯率為68.65，創下有紀錄來史上最低，還低於日本實施固定匯率制的1970年代初期，當時日圓匯率固定為1美元兌360日圓。

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而自2020年來，日圓的購買力已下降超過30%。

REER下滑，對於以出口為主的日本汽車製造商，以及投資海外業務的貿易商來說是項利多，對持有美國公債等外幣資產的個人也是有益。然而，對於一般家庭來說，它們得用更多日圓去買進口商品

對此，瑞穗證券首席分析師小林俊介（Shunsuke Kobayashi）說，人們不僅更難購買熟悉的外國食物產品，也會對許多其他領域造成負面影響，包括能源、半導體和通訊設備等依賴進口的領域。

日圓REER下滑的背後因素很多。NLI Research Institute高級經濟學家上野剛志（Ueno Tsuyoshi）指出3個主要因素，分別是：歐美央行快速升息帶來的外幣升值壓力和日圓的貶值壓力，以及海外的物價漲幅超越日本。

上野剛志表示，由於日本企業把生產據點轉移至海外，以及日本國內對化石燃料的依賴等結構性經濟因素，使日本已陷入貿易逆差越來越穩定的狀況，而貿易逆差會造成日圓貶值。由於日本的成長潛力低，加上日本央行的升息空間有限，與其他國家之間的利差將很容易擴大。

上野剛志認為，日本若想提振日圓，問題在於要如何讓經濟結構轉型。

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