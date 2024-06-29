台積電強化員工心理健康關懷 諮商團隊增為5家、夜間假日都可預約

台積電精進「三級預防與照護模式」，將諮商諮詢團隊由二家增加至五家。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業競爭激烈，工作壓力大，台積電精進「三級預防與照護模式」，將諮商諮詢團隊由二家增加至五家，並新增精神醫療診治資源、英語的服務量能、夜間與假日彈性預約諮商時段，此創舉是為了強化對員工心理健康的關懷照顧，便利員工可彈性預約，也預計從第三季推出互動式諮商諮詢預約管理系統。

台積電表示，公司落實全方位健康管理、精進員工身心照護品質，除了推動員工進階專案健檢把關其身體健康、舉辦多元共融系列活動增進員工心理安全感，同時以「三級預防與照護模式」，提供不同心理狀態及需求的員工支持資源，陪伴其應對生活與工作中的挑戰，平均每年逾千人次受益。

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為深化心理健康促進與員工關懷體驗，台積電去年將工作幸福感納入員工意見調查中，今年第二季進一步延伸「員員工協助方案（EAPs）」服務範疇，將諮商諮詢團隊由二家增加至五家，並新增夜間與假日時段以利員工彈性預約，透過多元的心理專業服務提升員工身心照顧，打造友善職場。

台積電表示，為了重視員工身心健康，「三級預防與照護模式」的初級階段，以推動多元主題教育講座／課程／工作坊，以及呼應10月10日世界心理健康日的系列衛教活動，協助員工強化心理素質與壓力管理能力。

台積電表示，「三級預防與照護模式」的次級階段除提供每人每年5小時免費心理／法律／財務等外部顧問團隊諮商諮詢服務，同時藉由員工自我覺察及年度健檢問卷瞭解其困擾或壓力，並由心理師關懷自覺壓力感受較高的員工，以期即早發掘需求並予以相應的支持資源，陪伴員工渡過低潮時期。

「三級預防與照護模式」的第三級階段則在尊重員工個人意願並保護其隱私的前提下，透過協助小組提供諮商、醫療、生活及工作上的整合照護資源，深入關懷與支持員工逐步回到穩定狀態、提升心理韌性，進而能重返職場持續發揮所長。

台積電表示，人才是公司最重要的資產，透過打造涵蓋生理與心理健康、支持性的工作場域，協助員工維持身心健康，同時持續精進「三級預防與照護模式」各級行動方案，預計今年第三季推出互動式諮商諮詢預約管理系統，以利員工即時掌握時程安排與多元服務資訊，並將擴大推廣主題講座／課程及世界心理健康日系列活動，營造促進工作與生活平衡的友善環境，為員工續航職涯發展力。

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