囤房稅2.0七月上路 明年3/ 24前遷入戶籍自住才能省荷包

囤房稅2.0將於7月1日起施行。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕囤房稅2.0將於今年7月1日起施行，財政部日前公告過去所做的11個函釋，僅適用於今年6月30日之前的房屋稅案件，未來都依照新修正的「房屋稅條例」課稅。而房屋稅新制明年5月開徵，明（2025）年3月24日前遷入戶籍並提出申報，就可以繼續適用自住住家用稅率。

俗稱「囤房稅2.0」的「房屋稅條例修正案」，立法院去年12月三讀通過，全國單一自住房屋稅率由1.2%調降為1%；「非自住」的住家用房屋將採「全國歸戶」，法定稅率區間從原本的1.5%至3.6%，調升為2%至4.8%。

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財政部日前訂頒2025年期自住房屋輔導作業原則，如自住房屋尚未辦竣戶籍登記，應於明年期房屋稅開徵40日（即2025年3月22日，適逢假日，順延至同年月24日）以前遷入戶籍並提出申報，就可以繼續適用自住住家用稅率；如房屋使用情形已變更為自住使用，應於期限內提出申報。未於期限內提出申報者，將自申報之次期開始適用。

例如：甲君原2024年6月30日有A、B兩間自住房屋，A屋於2024年9月20日辦竣戶籍登記，B屋於2025年5月20日辦竣戶籍登記，則A屋免申報且2025年年期續按自住稅率課徵房屋稅，B屋因逾2025年3月24日辦竣戶籍登記，須向稽徵機關申報，並自2026年期適用自住房屋稅率。

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