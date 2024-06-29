台積電買回自家股票計畫，昨提早完成。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）公告，買回自家股票計畫執行完畢，到昨（28）日累計3249張全數買回，每股平均買回價格為950.81元，總金額約新台幣30.89億元。台積電原預計二個月完成買回自家股票計畫，結果比預期提早。

為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准通過自6月6日至8月5日止，自集中交易市場買回3249張公司股票，買回區間價格每股598至1281元。

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台積電公告，昨續買回295張自家股票，平均每股買回價格965.11元，總金額達2.84億元；從6月6日起到昨為止，累計買回自家公司股票3249張，買回計畫執行完畢，平均每股買回價格950.81元，累計總金額30.89億元。

台積電昨股價開低走高，以956元開跌、終場收966元，上漲6元，市值重返25兆元大關，成交量達3.91萬張，其中，外資轉為小買423張，投信與自營商也分別買超57張、1146張，合計買超1626張。

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