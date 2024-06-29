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「泰」厲害！泰國鮪魚罐頭出口奪全球第1

2024/06/29 05:51

首次上稿 6-28 22:25<br>更新時間 6-29 05:51

泰國鮪魚罐頭出口成長。圖為泰國鮪魚罐頭加工廠。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國2023年鮪魚罐頭出口排名全球第1，今年前5月鮪魚罐頭出口量及出口額雙成長，分別年增19.39%、13.4%。

泰國《民族報》報導，2023年全球前5大鮪魚罐頭出口國由泰國奪冠，出口額20.8億美元；第2名厄瓜多（11.88億美元）；第3名中國（8.3224億美元）；第4名西班牙（7.9249億美元）；第5名荷蘭（3.1375億美元）。

其中，泰國鮪魚罐頭在日本和澳洲市場表現突出，市占率分別為57.13%、77.57%；在美國的市占率則為38.14%；歐洲市場表現欠佳，市占率僅0.59%。

至於2024年前5月，泰國鮪魚罐頭出口量表現不俗，達到22萬1092噸，較去年同期成長19.39%；出口額9.78億美元，年增13.4%。

報導指出，今年泰國鮪魚罐頭出口額成長的因素包括鮪魚成本下降、清真食品需求成長，以及地緣政治風險導致買家提升庫存。

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