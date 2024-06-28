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玉山銀主辦長興材料61.2億聯貸案 10家國銀共同參與

2024/06/28 21:12

玉山銀主辦長興材料61.2億元聯貸案。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山銀行統籌主辦長興材料公司5年期新台幣61.2億元聯貸案，於今（28）日順利完成簽約。聯貸資金將用於「償還既有金融負債」及「充實中期營運週轉金」，由玉山銀、台北富邦、華南銀、上海銀、遠東銀、元大銀、第一銀、兆豐銀、彰銀、台新銀等10家金融機構共襄盛舉。

玉山銀行統籌主辦長興材料（股）公司5年期新台幣61.2億元聯貸案，今日完成簽約；本案獲得多家行庫共同參與，聯貸金額超額認購達200%。

這是玉山銀第二次統籌主辦長興材料之「永續連結聯貸案」，授信條件將透過每年檢視是否納入臺灣永續指數成分股、主要營運工廠溫室氣體排放量及供應商社會責任承諾採購金額等，依達成情況提供優惠利率減碼，鼓勵公司落實永續經營。

長興材料成立於1964年，為亞洲合成樹脂與全球乾膜光阻領導廠商，秉持永續成長的經營理念，將綠色化學作為企業發展核心戰略之一。

長興材料自2019年入選「臺灣永續指數」成分股後，持續朝向綠色產品開發，更以2021年為基準年，設立2030年綠色目標，包括推動綠色產品及綠能、節能材料等銷售量提高50%、碳排放量減少20%等，期能透過減少對環境的危害及影響，貫徹永續經營理念。

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