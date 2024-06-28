中國信託LINE Pay卡推手，劉奕成回鍋中信金任科技長。（翻攝臉書）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金晚間發布重大訊息，中信金及中信銀執行副總劉奕成，將接任中信金科技長，生效日為7月1日。劉奕成2013年至中信銀任職，先前的職務位階就是執行副總經理，其在中信銀任職期間，最大的戰功就是推出「中國信託LINE Pay卡」，據了解，劉奕成未來將進行「金融」與「科技」結合等相關工作。

劉奕成過去曾任職於國泰世華銀行、悠遊卡公司董事長，2013年至中國信託銀行任職，2015年升任中信銀行信用金融執行長，最為外界熟知的戰功，就是在2016年推出首張LINE Pay卡，經過數年的經營，LINE Pay卡已成為540萬卡的最重要商品。在此之前，劉奕成更已是國內電支市場的重要推手，也為中信銀在行動支付、電支業務上頻頻搶下先機。

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劉奕成2017年離開中信銀行，陸續加入LINE規劃籌組LINE BANK純網銀，也曾協助純網銀國家隊將來銀行籌備開業，並曾任將來銀行總經理，但在2021年辭職。離開將來銀行後，近年劉奕成仍活躍於科技金融、文化及創投等領域。

根據中信金公告，目前為執行副總經理的劉奕成，自下周一（7月1日）起，將接中信金「科技長」一職。據了解，劉奕成數月前已回鍋中信銀擔任顧問，提供金融科技領域的意見，正式擔任科技長後，也將著重於金融與科技的結合，中信銀未來將會推出哪些創新商品，外界均拭目以待。

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