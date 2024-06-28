亞洲IPO籌資規模暴跌73％ 最大輸家中國跳水85％

受中國拖累，今年以來亞洲IPO籌資規模年減73%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞28日報導，今年以來，亞洲證券交易所上市的IPO（首度公開募股）集資規模較1年前銳減逾三分之二，遠低於在漫長低迷後展現復甦跡象的美國與歐洲市場，而亞洲最大的輸家之一是中國，其籌資規模暴跌85%。

安永（EY）會計師事務所最新數據顯示，截至6月17日，排除印度的亞太地區IPO僅216件，較1年前下跌43%，籌資規模暴跌73%至104億美元。安永全球IPO事務首長George Chan指出，地緣政治緊張、經濟放緩與利率上升，使亞太地區的市場情緒深受打擊，而該地區曾是IPO的溫床。

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相較之下，歐洲IPO成長10%達69件，集資152億美元，年增196%。美國達成80件交易，籌資178億美元，分別年增27%、75%。

在亞洲，中國是最大輸家之一，IPO僅44件，年減75%，集資46億美元，年減85%。東南亞的IPO也相當疲軟，交易量與籌資規模分別下滑23%、60%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，排除印度，亞洲規模最大的IPO是中國茶飲連鎖品牌四川百茶百道（也稱茶百道），4月在香港交易所上市，集資3.13億美元，然而上市第1天股價暴跌38%。

報導指出，在亞洲，表現最令人驚豔的是印度，其IPO交易151件，冠居全球，佔全球27%，而籌資規模47億美元，僅次於美國。安永說，印度正「利用全球緊張與貿易爭端來刺激經濟發展」，帶動IPO活動。

現代汽車印度（Hyundai Motor India）今年下半年推出的30億美元IPO，預料將是印度史上規模最大的IPO，如果進展順利，也將是今年全球最大的股票上市案之一。安永報告說，印度持續強勁的總體經濟環境，應有助於確保印度IPO有利前景，亦即將吸引多元投資人，並促進新企業的IPO上市。

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