沒有足夠晶片 中國AI公司勒緊褲帶限制服務

阿里巴巴、百度和字節跳動等公司提供大型語言模型應用程式，目前告訴需要大量使用的企業客戶排隊等候。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於晶片短缺導致運算能力不足，中國科技公司正限制其人工智慧服務的使用。

美國《財星》雜誌（Fortune）報導，即使中國晶片產業可能已找到一種製造可為5G智慧型手機提供動力的先進晶片的方法，但還是無法製造能夠運行人工智慧應用程式的強大晶片，而受到美國禁令限制的對晶片進口的依賴，可能會讓中國科技業在主導人工智慧的競爭中處於不利地位。

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根據The Information指出，中國直播平台快手公司不得不限制使用文字轉視訊模型Kling測試版的人數，以避免運算能力不足。該公司使用A800等輝達晶片來訓練其模型。

最近市值達30億美元的人工智慧新創公司Moonshot AI也警告其流行聊天機器人的用戶，在高峰時段運算能力可能會不足。阿里巴巴、百度和字節跳動等公司都提供大型語言模型應用程式，目前也都告訴需要大量使用的企業客戶排隊等候。

快手、Moonshot AI、阿里巴巴和百度沒有立即回應報導。字節跳動發言人表示，公司不會對「市場傳言」發表評論。

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