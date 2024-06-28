儒鴻新戰鬥梯隊就位 洪鎮海之子洪瑞廷擔任總經理

儒鴻前董事長洪鎮海之子、原織布事業部副總洪瑞廷擔任總經理。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）今天發布高層人士任命案，原副董事長王樹文接任董事長職務之後，由原總經理陳坤鎕接替其職務，此外，另外一位總經理蔡俊欽退休，由前董事長洪鎮海之子、原織布事業部副總洪瑞廷擔任總經理一職。

儒鴻近年持續強化供應鏈，洪瑞廷同時也在供應商集盛（1455）、以及下游品牌廠太肯運動擔任董事，公司指出，洪瑞廷2009年進入儒鴻，先從銷售業務做起，逐年磨礪之下切入管理層，在2021年擔任織布事業部副總，負責確認集團由上至下的服務與技術符合客戶需求，開發了許多廣受市場喜愛的產品。

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儒鴻表示，洪瑞廷在經營領導品牌、建立品牌忠誠度、吸引新業務方面，已經累積豐富經驗，也推動集團產線導入數據分析與創新應用，在加入儒鴻之前，洪瑞廷曾在佛羅里達大學材料科學與工程系擔任研究助理，洪擁有清華大學材料科學工程系碩士學位，也是NBA的超級球迷。

洪鎮海退休之前曾表示，「我們這次13位董事，有7個是博士」，他開玩笑說，「我才要趕快退休，成績那麼差，等著被人家幹掉」。對於現狀，他則說：「我也不用學歷了，能夠快樂的活下去，快快樂樂的過日子就好了」。

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