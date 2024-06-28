股匯雙漲！台幣午後狂飆 收32.45元、升8分

股匯雙漲！台幣收32.45元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股收高、外資回頭，加上人民幣在連7貶後止跌，市場期待美國今晚公布通膨數據有望回落，新台幣兌美元匯率午後一路狂升，最後收在32.45元、升值8分，匯價連2紅，成交量17.05億美元。

台幣本週貶值8.1分或0.25%，週線連3黑，6月以來台幣大致在32.4元上下徘徊，本週震盪幅度加劇，總計6月小貶0.9分或0.03%，第二季貶值4.6角或1.42%、上半年貶值1.715元或5.29%，無論是週線、月線、季線以及半年線全部都收黑。

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匯銀主管表示，美國總統拜登與川普首場電視辯論會登場，美元指數飆破106大關，美元轉強，非美貨幣遭殃，日圓首當其衝，日圓兌美元匯率貶破161，續創1986年以來新低，離岸人民幣也一度跌落7.3兑1美元之下。

不過隨著市場逐漸冷靜，加上人民幣急貶後出現急升走勢，台幣跟著人民幣走，今早開低走高，10點過後由貶轉升，加上外資結束連5日賣超轉為淨買超89億元，午後出口商、外資同一陣線，台幣升勢擴大，最高升抵32.43元，上下高低差1.6角。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日小漲0.02%、日圓重挫0.24%，依然是最弱亞幣，韓元勁揚0.66%、台幣升值0.25%、人民幣升0.04%、新幣升0.02%。

匯銀主管表示，近日台幣走勢與人民幣較為貼近，跟日圓連動性不大，可能是兩岸貿易競爭關係的緣故。後續除了觀察美元變化，更要緊盯人民幣兌美元匯率能否守住7.3防線。

匯銀主管表示，目前美元表現仍然相當強勢，今晚公布的PCE數據如果如市場預期回落，或許美元升勢就可緩一緩，非美貨幣貶值壓力也可望暫時紓解。

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