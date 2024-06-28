晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股匯雙漲！台幣午後狂飆 收32.45元、升8分

2024/06/28 19:21

股匯雙漲！台幣收32.45元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股收高、外資回頭，加上人民幣在連7貶後止跌，市場期待美國今晚公布通膨數據有望回落，新台幣兌美元匯率午後一路狂升，最後收在32.45元、升值8分，匯價連2紅，成交量17.05億美元。

台幣本週貶值8.1分或0.25%，週線連3黑，6月以來台幣大致在32.4元上下徘徊，本週震盪幅度加劇，總計6月小貶0.9分或0.03%，第二季貶值4.6角或1.42%、上半年貶值1.715元或5.29%，無論是週線、月線、季線以及半年線全部都收黑。

匯銀主管表示，美國總統拜登與川普首場電視辯論會登場，美元指數飆破106大關，美元轉強，非美貨幣遭殃，日圓首當其衝，日圓兌美元匯率貶破161，續創1986年以來新低，離岸人民幣也一度跌落7.3兑1美元之下。

不過隨著市場逐漸冷靜，加上人民幣急貶後出現急升走勢，台幣跟著人民幣走，今早開低走高，10點過後由貶轉升，加上外資結束連5日賣超轉為淨買超89億元，午後出口商、外資同一陣線，台幣升勢擴大，最高升抵32.43元，上下高低差1.6角。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日小漲0.02%、日圓重挫0.24%，依然是最弱亞幣，韓元勁揚0.66%、台幣升值0.25%、人民幣升0.04%、新幣升0.02%。

匯銀主管表示，近日台幣走勢與人民幣較為貼近，跟日圓連動性不大，可能是兩岸貿易競爭關係的緣故。後續除了觀察美元變化，更要緊盯人民幣兌美元匯率能否守住7.3防線。

匯銀主管表示，目前美元表現仍然相當強勢，今晚公布的PCE數據如果如市場預期回落，或許美元升勢就可緩一緩，非美貨幣貶值壓力也可望暫時紓解。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財