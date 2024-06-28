雙鴻下半年加速成長 有望新增1家CSP客戶

雙鴻下半年加速成長。圖為董事長林育申。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI伺服器帶動散熱需求，散熱大廠雙鴻（3324）水冷領域持續推進，公司表示，AI需求續強、今年有希望新增1家CSP客戶，通用型伺服器市況也較去年回溫、ODM客戶也增加，下半年營運成長趨勢明確，今年的水冷營收比重目標有希望超前達陣。

雙鴻切入水冷散熱領域早，董事長林育申日前於股東會中表示，下半年受惠AI伺服器需求強勁、帶動出貨轉旺，又是產業傳統旺季，營運會比上半年好許多，今明年水冷營收比重也會顯著提升；今年伺服器佔營收比重約3成、其中半數是AI。

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產業預期輝達（NVIDIA）GB200第4季起出貨，而除AI伺服器採用水冷趨勢明確，因通用型伺服器散熱瓦數也提高、各國又多有永續等政策推力，所以水冷的滲透率也會加速提升，又有AMD的MI300等新商機，法人預期，雙鴻的水冷營收將加速達到今年5至10%比重目標，公司則說，下半年營運仍需看客戶實際進度而定。

法人也預期，因通用型伺服器訂單回溫、加上美系客戶對AI伺服器水冷板的需求優於預期，雙鴻營收從第2季起有望大幅增加，且因終端客戶目前相較價格，更重視的是水冷產品的品質與良率，也偏向選擇自製率高的廠商，雙鴻競爭力未見弱勢。

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