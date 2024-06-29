三星落後台積不是最慘？韓媒嘆晶片之母「EDA」市占近「0」

EDA被稱為晶片之母，也是通往半導體的鑰匙。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國三星電子3奈米被爆出良率略低於20%，遠遠落後台積電之後，在EDA（Electronic Design Automation）電子設計自動化領域也是一片荒漠。EDA被稱為晶片之母，也是通往半導體的鑰匙，沒有授權就無法做IC設計。韓媒披露，目前EDA由歐美三家公司包辦75%市占率，韓國有兩家EDA公司，但市占率接近「0」。

韓媒《HankYung》28日報導，EDA是IC設計必備的軟體，也是無晶圓廠工程師使用的工具。EDA 之所以强大，是因為它不只能優化設計，還可以提供模擬和驗證的功能。

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報導指出，在全球EDA市場，美國新思科技（Synopsis）市占率32%、美國益華電腦（Cadence）30%、德國西門子13%，這3家公司囊括75%的市占率，剩下的20%屬於中國和歐洲公司。韓國有兩家EDA公司，但市占率接近零。

報導稱，隨著美國加強對中國半導體的限制，更凸顯EDA技術的重要性。尤其當美國禁止中國公司使用該國的EDA時，中國當地的半導體生態系統陷入停滯。隨後，各大國開始將EDA作為半導體大戰的戰略武器，出現嚴格限制使用EDA的條件並增加成本的趨勢，根據用途不同，EDA軟體的價格從數億韓元到數十億韓元不等。

在韓國從事EDA行業的A先生抱怨，由於政府和大企業缺乏興趣，韓國國內EDA生態系統瀕臨崩潰。向IC設計公司提供EDA軟體的Baum執行長李俊煥（Lee Jun-hwan）也表示，韓國有EDA人才，但十分之九的人都離開了。

報導提及，由於半導體產業的進步和人工智慧（AI）晶片需求增加，EDA的重要性進一步得到強化，預計這一趨勢將暫時持續下去。

但是，韓國尚未創建EDA生態系，業界認為，韓國也應該擁有自己的EDA能力，才能進入生成式AI時代。

成均館大學半導體融合工程教授Kim Yong-seok指出，儘管韓國在高頻寬記憶體（HBM）方面領先，仍然沒有整合AI和HBM的EDA技術，而「台灣正在瞄準這項技術」，韓政府應從經濟安全角度更加重視培育EDA人才。

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