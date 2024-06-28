揪新青安人頭戶 財部督導行庫一週內完成高風險戶查核

財政部今邀集公股行庫開會，希望儘快完成新青安高風險戶查核。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對新青安貸款出現人頭戶、轉租等問題，財政部今邀集公股行庫總經理開會。財政部次長阮清華表示，已指示公股行庫深入查核高風險戶，特別是人頭戶問題，希望公股行庫最快一週、最慢兩週內完成高風險戶查核，且未來定期回報查核情況。據了解，財政部將要求公股銀行每週回報查核情況。

財政部官員說明，對於新青安遭濫用的問題，今日會中已請公股銀行對高風險戶進行查核，「我們特別重視人頭戶問題」，但這部分要認定比較困難一些，所以請公股銀行深入查核；至於「轉租」問題，如果申貸戶定期有「租金」匯入，就可能有轉租情況，可以從這方面去查。

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官員表示，希望公股銀行一週內完成高風險戶查核，若掌握相關確切證據，將請申貸戶說明，確認有違規情事，才進入追回利息補貼、重新核定貸款條件等。此外，為避免「漏網之魚」，財政部也請行庫繼續過濾申貸戶，若有疑似人頭戶或轉租等疑義，一定要追查到底。官員說，將請行庫定期回報查核情況，預計每週回報一次。

另外，財政部也提醒，新貸戶須簽自住切結書規定，自6月27日起實施，請公股銀行務必落實；對於違反自住規定者，終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。

財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。根據統計，截至今年5月底，新青安貸款累計核貸5萬7980戶、核貸金額4281億餘元。

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