巴菲特鍾愛這3檔股票 持有24年以上不離棄

股神華巴菲特的投資哲學最重要特徵是他渴望長期擁有偉大企業持股。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神華倫‧巴菲特的投資哲學最重要特徵是他渴望長期擁有偉大企業持股，雖然多數的平均持股期限不到一年，但統計旗下公司波克夏海瑟威的44隻股票、價值3870億美元投資組合中，有些大量股份多年來一直是固定的投資，自2000年以來只有3檔股票是連續持有。

首先是可口可樂，從1988年起連續持有至今。

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在波克夏海瑟威備受關注的3870億美元投資組合中，飲料公司可口可樂據主導地位。巴菲特的公司自1988年以來一直持有可口可樂股票，以每股3.2475美元的成本計算，每年的股息收益率接近60%。

可口可樂的偉大之處在於它提供基本必需品或服務。無論美國經濟和股市表現如何好壞，消費者仍然需要飲料，可保持年復一年可預測的營運現金流。從更具體的公司角度來看，可口可樂在每個國家都有業務，除了北韓、古巴和俄羅斯之外。

品牌和行銷是可口可樂成為一項非凡的長期投資的另一個原因。凱度年度「品牌足跡」報告指出，可口可樂已連續12年成為全球消費者零售貨架上最常選擇的品牌。

第2檔股票是美國運通，從1991年起持續持有。

30多年來，巴菲特在波克夏海瑟威投資組合中的第二隻股票是信貸服務巨頭美國運通公司。美國運通是典型巴菲特投資的體現，它是一檔金融股，這也是巴菲特最喜歡的板塊，擁有知名品牌、堅如磐石的管理團隊，並且具有週期性。

美國運通成功的一個秘密是它能夠從交易管道的雙方中受益。以信用卡網路購買量計算，顯然是美國第三大支付處理商，這使其能夠從商家那裡獲得可預測的費用收入。

美國運通歷來在吸引高收入個人作為持卡人方面做得非常出色。高收入者在輕微的經濟動盪期間，不太可能改變消費習慣或無法支付帳單。波克夏海瑟威持有的美國運通股份的年成本收益率，基於每股8.49美元的成本基礎高達33%，令人瞠目結舌！

第3檔是穆迪，自2000年9月30日公開發行以來持續持有。

信用評等機構穆迪以其投資者服務部門而聞名，該部門為企業和政府債務提供信用評級。十多年來處於歷史低點的貸款利率刺激企業和政府機構發行債務，這使得穆迪的前線和中線營運部門繼續保持動力。

穆迪的分析部門為其客戶提供各種風險管理、經濟評估和合規解決方案。儘管穆迪股票的新投資者只會產生0.8%的收益率，但波克夏每股約10.05美元的成本基礎產生的成本收益率約為34%。

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