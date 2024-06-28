台股多頭行情火熱 櫃買中心籲慎防投資詐騙

櫃買中心籲慎防投資詐騙。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台股持續維持大多頭行情，科技類股、高股息ETF等商品交投熱絡，不過櫃買中心今日提醒，詐騙集團近期又在網路發布虛假財經文章、引誘散戶投資人加入詐騙群組等，投資人務必留心多頭行情下的投資詐騙，切勿輕信不明謠言，才能保障自身財產安全。

櫃買中心表示，近期發現詐騙集團發布煞有其事的財經文章，分析飆股並散布少年股神快速致富的經驗，引誘散戶投資人加入LINE群組，當中有老師、助理與其他投資人頻繁互動，群組裡的投資人還會貼對帳單炫耀獲利金額，引誘民眾投資。但是，其實群組裡的老師、助理、投資人都是詐騙集團所扮演，詐騙集團塑造出高額獲利的假象，藉此引誘投資人交付現金或匯款進行投資，而投資人的資金一旦到了詐騙集團手上，就再也拿不回來。

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櫃買中心提醒，大部分以誇大的話術渲染獲利的LINE投資群組，都是為了要騙取投資人的資金，或是誘惑投資人跟單再逢高倒貨的詭計，民眾務必要小心謹慎，切莫隨意聽信社群媒體中浮誇的投資訊息。

櫃買也強調，投資沒有捷徑，應循合法管道，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付財物或個人資料給他人，才能保護自身財產安全。若有發現疑似證券詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165提出檢舉。

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