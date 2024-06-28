00929成分股變動公告 新增億光等12檔、刪除華通等12檔

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」成分股異動，今日公告，共新增12檔成分股、刪除12檔成分股。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕關係到資產2300億元的復華台灣科技優息ETF（00929）的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」成分股異動，今日公告，共新增12檔成分股、刪除12檔成分股。

新納入的12檔成分股包括億光（2393）、神基（3005）、華立（3010）、晶技（3042）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、天鈺（4961）、世界（5347）、中磊（5388）、豐藝（6189）、台郡（6269）、台表科（6278）。

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刪除的12檔成分股包括華通（2313）、旺宏（2337）、佳世達（2352）、瑞昱（2379）、景碩（3189）、新唐（4919）、臻鼎-KY（4958）、中光電（5371）、瀚宇博（5469）、合晶（6182）、廣積（8050）、致新（8081）。

台灣指數公司表示，成分股納入和刪除之變動，將自2024年6月28日（星期五）交易結束後生效（亦即自2024年7月1日（星期一）起生效）。

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