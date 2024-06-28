三年0訂單超慘！歐洲最大造船廠宣布破產

歐洲最大造船廠達門曼加利亞船廠（Damen Shipyards Mangalia）宣告破產，第一次債權人會議定於8月27日舉行。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾寄予厚望的歐洲最大造船廠達門曼加利亞船廠（Damen Shipyards Mangalia）近日宣告破產，自從新冠疫情報發後海工市場需求下降，加上亞洲造船廠競爭加劇，歐洲造船廠訂單驟減，達門曼加利亞船廠甚至近3年都沒有訂單。

外媒報導，荷蘭達門 （Damen）船廠集團於2018年接管了達門曼加利亞船廠（Damen Shipyards Mangalia），原對該造船廠抱有很大的期望，但爆發新冠疫情的期間，全歐洲的造船廠大受打擊，2020年的新船訂單暴跌64%，該廠也逃不過營運危機，當時還啟動船廠重組計畫，於2021年7月宣布裁員228人。

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據了解，達門曼加利亞船廠是達門船廠集團與羅馬尼亞政府的合資企業，其在今年5月底提出破產申請，Transilvania Insolvency House（CITR）被指定為船廠臨時司法管理人，根據CITR近期說法，康斯坦察法庭已對達門曼加利亞船廠啟動破產程序，第一次債權人會議定於8月27日舉行。

根據提交的法庭文件，達門曼加利亞船廠的債權人名單包括達門控股公司 （Damen Holding BV） 和其他10家實體，而債權人的索賠涉及達門船廠集團自2018年以來向達門曼加利亞船廠提供的總額為1.6億歐元（約台幣55.5億元）貸款。

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