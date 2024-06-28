台電也有文創 Pinkoi Design Awards最大贏家

Pinkoi今日舉辦年度亞洲指標設計大獎（Pinkoi Design Awards）。（業者提供）（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕Pinkoi是亞洲目前最大的設計電商，Pinkoi今日舉辦年度亞洲指標設計大獎（Pinkoi Design Awards），台電文創獨抱「永續、閃耀新星」3獎項，成全場最大贏家。

Pinkoi今日舉辦年度亞洲指標設計大獎（Pinkoi Design Awards），Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭表示顏君庭表示，今年大獎聚焦生活美學、文化創新、永續實踐3大價值主張，吸引全世界近10地設計師、超過400家次設計品牌參與，並有4萬人次消費者共同票選，獎金價值也是歷年最高，創下三「最」紀錄。

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顏君庭也說，Pinkoi Design Awards已舉辦第3屆，且今年不僅首次在日本舉辦、台灣的實體活動也更具規模，除參與品牌數增加，也越來越國際化，今年除台灣品牌，也有日本、韓國、泰國等地設計品牌參與並入圍，Pinkoi希望與所有設計品牌一起向前、持續創新。

此次大獎分為品牌類、商品類2領域獎項，品牌類獎項包含年度設計大獎、閃耀新星獎、文化創新獎，商品類包含守護地球設計獎、鬼斧神工設計獎、實用生活設計獎、禮重情更重設計獎，並由印花樂、台電文創、Mao's樂陶陶抱得年度3大獎項。

其中，台電文創獨抱「永續、閃耀新星」3獎項，成全場最大贏家，Pinkoi 表示，Design Awards中報名最踴躍的獎項，得獎率僅不到1%。台電文創卻從永續出發成為全場獨抱最多獎項的得主，綜合故事的深度、製程的永續力、簡潔有力的設計語彙，讓台電文創的商品不僅展現永續能量，更展現了故事價值。

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