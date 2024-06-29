飢餓行銷營造搶購熱潮假象 台南將重罰炒房

台南房地產市場交易熱絡。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南房地市場熱絡，有部分不動產個案，藉由網紅或以飢餓行銷方式，營造搶購熱潮假象，迫使買方在資訊不充分情況下，輕率倉促決策洐生糾紛。台南市府28日強調，不動產不應淪為炒作工具，尤其是利用虛假的行銷手法，若查獲個案，將處100萬至5000萬元罰鍰。

近期隨著景氣復甦，科技題材發酵，加上貸款政策等利多影響下，南市今年1至5月建物買賣移轉1萬2136棟、建物第1次移轉4607棟，皆較去（2023）年度同期建物買賣移轉8680棟、建物第1次移轉3362棟，增加逾30％，顯示房地市場交易持續熱絡。

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不過，近來部分不動產業者藉由網紅以房市利多的素材，使用較誇大之行銷方式，造成消費者對於房屋稀缺的誤解，在未考量自身負擔能力情況下，進而衝動購屋，後續恐滋生交易糾紛。

南市地政局強調，依平均地權條例規定，任何人不可對外營造銷售熱絡假象，銷售方式不可影響房地市場交易秩序，如有散布不實資訊或營造熱銷假象疑慮者，將會同消保官發動聯合稽查，若有炒作屬實，將依規定處100萬至5000萬元罰鍰。

財政部及央行持續就貸款條件及成數等滾動式調整作為，如新青安貸款政策，已拍板要求新貸戶簽署自住切結書，並增訂新青安貸款專案優惠每人限貸1次，針對疑似人頭戶的可疑態樣進行稽查，市場後續恐有不少變數，加上平均地權條例限制換約轉售政策施行，消費者履約過程中，伴隨著許多風險。

地政局表示，依規定預售屋買賣契約禁止轉讓予第3人，除有特殊情形外，轉讓契約將依規定裁處50萬至300萬元罰鍰，如因歸責於買方致無法履約，恐有需支付違約金風險，購買房屋前應理性評估負擔能力，勿輕信不當的行銷手法。

平均地權條例新制，嚴禁炒房行為。（南市地政局提供）

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