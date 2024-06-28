聯邦銀New New Bank最甜利率 新戶活儲年息最高10％

聯邦銀New New Bank新戶活儲年息最高10%。（聯邦銀提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行New New Bank數位帳戶的「臺幣高利活儲」，再度加碼利率，即日起至2025年1月20日，只要首次開戶並線上完成「財管KYC（風險承受度分析）」的新戶，可獲限額10萬元內年利率10%的高利活儲優惠，跨提跨轉每月還有各10次免手續費。

聯邦銀再度針對New New Bank數位帳戶，推出多項升級優惠，包括新戶台幣活儲最高10%（開戶當月21日至次月20日）、美金定存最高8%，換匯也有匯率優惠，此外，還有跨提跨轉0元、金融卡消費最高回饋18％、「New世貸」貸款專案首月0.1％且開辦費限時288元等回饋。

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聯邦銀指出，除了臺幣活儲高利優惠外，New New Bank目前也有美元、日圓等12種外幣換匯服務，結購結售另有加減碼優惠。New New Bank也提供一站式理財服務，美元換匯新資金享「１個月期美金年利率8%」限額定存專案，自即日起至113年12月31日止，起息點僅100美元。

New New Bank自即日起至113年12月31日止，推出「New世貸」小額貸款方案，提供最高20萬元資金，首月利率固定0.1％，第2個月起2.99 %起浮動計息；7月31日前申辦，可享開辦費限時下殺至 288 元優惠。

證券投資方面，即日起至2024年12月31日止，首次線上成功開立聯邦證券戶並綁定New New Bank作為交割帳戶，贈手續費交易抵用金最高1800元；另外，不分新舊戶，只要下載聯邦證券交易APP「聯邦發發發」並綁定New New Bank成功下單扣款，可抽500元電子禮券，每月抽50名，交易次數愈多，中獎機會愈高。

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