研調：全球EMS規模7年成長4.8％ 3巨頭瓜分4成市佔

Valuates Reports表示，全球電子製造服務3大供應商分別是台灣鴻海、中國立訊精密以及台灣和碩。圖為鴻海產線。（彭博檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕消費性電子、汽車電子、工業自動化的規模擴張，正在推動電子製造服務（EMS）市場穩定成長，研調機構Valuates Reports觀察，全球電子製造服務市場在2023年的市值規模金額為5091億美元，預估2030年將成長至7353.9億美元， 2024年至2030年的年均複合年增長率為4.8%。

Valuates Reports表示，電子製造服務供應商向市場輸出關於設計、製造、測試與物流等一系列解決方案，目前此領域的市場當中，以台灣鴻海 （2317）、中國立訊精密 （Luxshare） 以及台灣和碩 （4938）分屬前3大企業，市場佔有率合計為40%，若以全球各區域的產值金額來看，亞太地區佔比45%，北美27%，歐洲21%，其他7%。

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研調觀察，由於技術創新的周期縮短，下游業者相繼致力於降低製造成本、維持產能彈性，加上智慧型設備、物聯網以及永續製造成為主流趨勢，帶動電子製造服務市場轉型，目前此領域主要的成長動能來源於終端對PC的需求，帶動元件採購、PCB組裝、系統整合與後續測試的營收能量，有效幫助擴張電子製造服務市場。

此外，消費性電子已出現整合物人工智慧技術的跡象，由於品牌廠近年皆努力控制庫存、節省資本支出，擁有專業知識、能夠製作優質產品的代工廠將深受青睞，客戶也將得益於產品訂單外發，除了因為採用供應商提供的經濟實惠的製造解決方案，同時強化自身產品設計、市場策略等關鍵技能實力。

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