廣達集團攜手達梭系統 打造永續資料中心解決方案

雲達攜手達梭系統打造永續資料中心解決方案。圖為達梭將旗下平台供與客戶BMW使用。（達梭科技提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）今天表示，旗下雲達（QCT）攜手達梭系統（Dassault Systèmes）推動資料中心的能源效率設計最佳化，達梭提供的平台、虛擬孿生技術，將與雲達的AI基礎架構與系統設備加以整合，打造永續資料中心解決方案。

廣達表示，有鑑於AI伺服器每年營收皆將雙位數成長，能源消耗已經成為客戶最大痛點，此次雲達與達梭合作，藉由實施負載控制機制、最佳化空調系統，加以強化資料中心能源效率，以實現能源節約與增強監控能力。

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具體來說，雲達將採用達梭的平台打造資料中心虛擬孿生技術，並透過對方的熱流風流模擬軟體，改善旗下資料中心產品的能源效率，此次合作展現雙方在智慧工廠、資料中心和軟體定義設備領域效率與永續創新實力，未來會持續探索相關合作機會。

雲達科技總經理楊麒令表示，公司在製造伺服器、水冷系統和機櫃方面，長期以來致力於整合先進技術，以提升能源效率，此次攜手達梭除了整合雙方先進技術，也將尋找彼此之間潛在的合作夥伴，共同協助客戶解決下一代資料中心在設計與營運上的挑戰。

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